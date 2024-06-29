السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتفاليات متعددة بذكري ثورة 30 يونيو بمواقع قصور الثقافة.. غدا

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال ب30 يونيو بوزارة الثقافة

ضمن برنامج وزارة الثقافة المصرية، للاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عبر مواقعها المتعددة غدا الأحد عدد من الفعاليات والأنشطة والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

مواهبنا مستقبلنا.. احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا

يشهد المركز الثقافي بطنطا في الثامنة مساء غد الأحد، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، ضمن الاحتفالات المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تستهل الاحتفالية التي تتزامن مع مرور 6 أعوام على افتتاح المركز بديفيله فني مستوحى من مصر القديمة استقبالا للحضور، وافتتاح معرض فني لمواهب المركز حول إنجازات الدولة المصرية.

كما يتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية يتخللها عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة، وعروض راقصة لمواهب فصل الباليه بعنوان "تحيا مصر".

ويعرض أوبريت فني حول ثورة 30 يونيو تأليف الشاعر مسعود شومان، وإخراج محمد صابر، وبطولة أطفال برنامج "مواهبنا مستقبلنا" من إقليم غرب ووسط الدلتا، وهو البرنامج الذي أطلقته هيئة قصور الثقافة لاكتشاف ودعم الموهوبين في الأقاليم في المجالات الفنية المختلفة.

وتختتم فقرات الحفل بفقرات غنائية وطنية لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، بقيادة الفنان هيثم بسيوني.

ثورة 30 يونيو.. إرادة شعبية.. احتفالية لقصور الثقافة بعين حلوان

في سياق متصل، يشهد قصر ثقافة عين حلوان، في الحادية عشرة صباح غد الأحد، احتفالية ثقافية وفنية يقدمها فرع ثقافة القاهرة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتتضمن الاحتفالية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ مع لقاء بعنوان "ثورة 30 يونيو.. إرادة شعبية" يشارك به الباحث د. محمد البهنساوي، يعقبه محاضرة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة بعد الثورة" تشارك بها د. ابتهال العسلي، مدير عام فرع ثقافة القاهرة.

وتشهد الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، معرضا لمنتجات ورش نادي المرأة، ورشة فنية، وأخرى لعمل مشغولات يدوية بالخرز لذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب لقاء شعري، وورشة حكي وفقرة رسم على الوجه.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، ويضم أكثر من 200 فعالية بالقاهرة والمحافظات، تتنوع ما بين العروض والورش والمعارض الفنية، واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الفعاليات.

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