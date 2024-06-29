السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية لغزة

مساعدات
مساعدات

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لازالت تواصل الحصار الذي تفرضه على المعابر وقطاع غزة، ولليوم الثالث على التوالي تمنع السلطات الإسرائيلية الشاحنات التي تحمل المساعدات الإغاثية من الدخول للقطاع، فضلًا عن رفض دخول شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال منعت دخول الشاحنات وحاملات الوقود ومشتقاته رغم تفاقم الأوضاع الطبية بالقطاع، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

تعنت دولة الاحتلال أمام دخول المساعدات الغذائية 

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إلى تعنت دولة الاحتلال أمام دخول المساعدات الغذائية والإنسانية، والاستمرار في سياسة التجويع والحصار وشح المساعدات الذي يدخل القطاع.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، أن عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة على مدار الأسبوع الماضي، حيث نفذت 29 شاحنة للقطاع من معبر كرم أبو سالم، و21 شاحنة وقود، وهو رقم ضئيل لما يحتاجه القطاع.

غزة ​​قطاع غزة شاحنات المساعدات الإغاثية الأدوية والمستلزمات الطبية الاحتلال

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