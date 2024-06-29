السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالمحلة في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات بالغربية لإدارتها كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة (إحدى السيدات)  كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وبحوزتها (3 كارنيات دراسية بأسماء مختلفة منسوب صدورها للكيان – أكلاشيه خاص بالكيان – 6 دفاتر إيصالات استلام نقدية – مجموعة من طلبات إلتحاق بالكيان – مجموعة من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان المشار إليه - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كيان تعليمى جرائم الأموال العامة المحلة الكبري الشهادات الدراسية جهاز حاسب آلي

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