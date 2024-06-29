السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الإستثمار المصري الاوروبي بعثت برسائل طمأنة

مصطفي الكحيلي
مصطفي الكحيلي

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، ياتي في توقيت مناسب، ويعكس مدي ثقة الإتحاد الأوروبي في مصر كشريك إقتصادي وإستراتيجي مهم،مؤكدأ أن ملف الإستثمار من أهم الملفات التي تحظي باهتمام القيادة السياسية في السنوات الأخيرة من اجل دعم الاقتصاد  الوطني.

الأقتصاد المصري من الإقتصادات الواعدة

وثمن " الكحيلي"، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر، مؤكدًا انه الكلمة حملة رسائل طمانة للمسثمرين، وأن الأقتصاد المصري من الإقتصادات الواعدة، خاصة بعد الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية من اجل تحسين الوضع الإقتصادي ورفع معدلات النمو،وجذب المستثمرين، حيث قال الرئيس السيسي في كلمته: إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.. وبما يعكس نجاح تلك الخطوات.. ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

وأكد " الكحيلي" أن الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية التي إتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2016، ساعدت الدولة المصرية علي تجاوز العديد من الأزمات كأزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمات المحيطة في المنطقة والتعامل مع تلك التحديات الإقتصادية  موضحًا ان استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في قطاعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي،  إضافة لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

وأشار"عضو مجلس الشيوخ "  ان قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31مليار دولار خلال عام 2023، ومصر تسعي إلي زيادة حجم التبادل التجاري ليتناسب مع العلاقات والشراكات مع الإتحاد الاوروبي، من خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن مصر تطرح كافة الفرص الاستثمارية أمام اوروبا والعالم وتقديم كافة التسهيلات لاقامة مشروعات مطلوبة وواعدة.

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