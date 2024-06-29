السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سؤال "المغناطيس" يُثير جدلًا فى فيزياء الثانوية العامة.. و"التعليم" تُعلّق

امتحان الفيزياء
امتحان الفيزياء

اشتكى طلاب من السؤال الخاص بالمغناطيس في امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة، مشيرين إلى أنه لم يتم تحديد أرقام المغناطيس على ورقة الأسئلة. 

"الدستور" تواصل مع معلم الفيزياء علاء حمزة، حول السؤال المثير للجدل، ومعرفة ما إذا كان عدم تدوين الأرقام على المغناطيس يمكن أن يُعوق اختيار الطلاب للإجابة الصحيحة.

وقال علاء حمزة إن "كان لا بُد من تدوين الرقم على كل مغناطيس؛ لأن اختيار الإجابة معتمد على تحديد الرقم".

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لجنة فنية لمراجعة امتحان الفيزياء

وردت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى الطلاب من سؤال المغناطيس في امتحان الفيزياء، كما أن هناك شكاوى أخرى من أن الأسئلة تحتاج لوقت أطول للحل، بالإضافة إلى وجود أخطاء في ترجمة الامتحان.

وأشارت المصادر إلى انتظار تقرير اللجنة الفنية المنوط بها مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات.

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