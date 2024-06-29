السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: تعاون مع عدة جهات لتدريب شباب المنوفية

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع جمعية محبى زويل بالمنوفية، لخدمة الشباب، وتنفيذا لمشروع "مهني 2030" الذي انطلق مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني " وإعداد مليون مُتدرب سنويًا، وكوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المُستقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

يأتي ذلك فى إطار دور وزارة العمل فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

مديرية العمل بمحافظة المنوفية

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التى تنظمها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل، والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة لتنفيذ برامج تدريبية مستحدثة للشباب تتماشى مع المتغيرات العالمية، لتخريج كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المُستقبل، وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

 وأفاد مدير المديرية بأن الاجتماع الأول يأتي في إطار حرص وزارة العمل على تنفيذ مشروع "مهنى 2030"، حيث استقبل  رئيس جمعية محبى زويل، أشرف مغيث، بحضور ممثلى الجمعية، وهدى فرغلى مدير التدريب، وزينب سويد مدير العلاقات العامه والاعلام، وذلك بهدف بناء جسر للتعاون بين جميع مؤسسات  الدولة  والجمعيات الأهلية لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث جرى مناقشة أوجه التعاون فى مجال التدريب وتطوير الأداء، حرصا من المديرية على الاهتمام بأبناء المنوفية وتطوير إمكانياتهم وتدريبهم على الوجه الأمثل الذى يفتح لهم سوق العمل، ويزيل العقبات أمامهم لبناء مستقبل أفضل.

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وأضاف مدير المديرية، أن اللقاء الثانى تناول مناقشه التعاون بين مديرية العمل بالمنوفية والجهات الاخرى داخل المحافظة، وتجهيز مذكرة من الدكتور السيد عبد السلام مدير منطقة تأمين صحى المنوفية لعرضها علي رئيس هيئة التأمين الصحي بالقاهرة لاخذ كافة الموافقات اللازمة لتجهيز المقر، تحت رعاية اللواء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وأفاد بأن العيادة ستشمل طبيب ممارس عام وطبيب أخصائي ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف الأدوية وقاعة انتظار للمرضى، مؤكدا أن هذه الخطوة من واجب الحرص الدائم على تقديم الأفضل لأبناء المحافظة والمقيمين فيها.

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مديرية العمل بمحافظة المنوفية جمعية محبى زويل مشروع مهني 2030 منظومة التدريب المهني وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة

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