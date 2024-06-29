النيل للأخبار: الرئيس السيسي أكد ثقة الاتحاد الأوروبي في مسار الإصلاح الاقتصادي لمصر

قال علاء رشوان، مراسل قناة "النيل للأخبار"، من مركز المنارة للمؤتمرات، إنه من الممكن وضع مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان أبرز وهي الكلمة التي جاءت على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن هذا المؤتمر يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر منذ نحو عشرة أعوام، ويأتي في إطار الشركة الاستراتيجية والعلاقات التي تم ترفيعها بين الجانين في مارس الماضي، بتحويل العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقات استراتيجية شاملة على كافة الأصعدة خاصة على القطاع الاقتصادي.

وأضاف رشوان، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية ألقى كلمة هما استعرض خلالها عدد من المحاور التي تتعلق بحزمة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية في إطار الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعرض إلى محاور من المرشح أن تشهد مزيد من العلاقات القوية والتنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بها الاقتصاد، تتحدث عن مجالات البنية التحقيقية والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من محاور التعاون التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجنبين خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للدولة المصرية.

وأوضح، أن هناك مجالات لا تتعلق فقط بالاقتصاد بشكل مباشر وإنما أيضا تتعلق بالإصلاح المالي ودعم القطاعين المالي والمصرفي في مصر، بالإضافة إلى محاور أخرى سوف تشهد طفرات في المرحلة المقبلة استنادًا إلى العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.