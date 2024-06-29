بعد رحلتها في المالديف.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في ملعب التنس (فيديو)

استعرضت الفنانة نسرين طافش رشاقتها أمام جمهورها في ملعب التنس عقب عودتها من أجازتها الصيفية التي قضتها في جزر المالديف.

وشاركت "نسرين" جمهورها مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت خلاله وهي تستعرض رشاقتها بملابس الرياضة من داخل ملعب التنس، معلقة على مقطع الفيديو قائلة:" على مين يا صعب دنا كلي قلب قد الحياة.. يومكم خير وسعادة يا رب".

وكانت الفنانة نسرين طافش تقضي أجازتها الصيفية خلال الفترة الماضية بجرز المالديف حيث شاركت مع جمهورها رحلتها هناك لحظة بلحظة عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

ويأتي النشاط الملحوظ لـ"نسرين" بعد أزمة الشيكات التي تعرضت لها، والتي انتهت بإحضارها 4 ملايين جنيه إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر أثناء نظر الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد، وذلك لدفع قيمة الشيك المحرر منها والتصالح فى القضية.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.