السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس غرفة القاهرة: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة مهمة لجذب المستثمرين

أيمن العشري
أيمن العشري

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ويستمر لمدة يومين.

وقال أيمن العشري إن هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب لدعم الاستثمار في مصر كما أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر رسالة مهمة بأن القيادة السياسية المصرية تساند المستثمرين وتدعمهم من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاعات المختلفة في مصر وان مصر بلد الأمن والامان ورسالة مهمة أيضا لجذب المستثمرين.

وابدي ( العشري) تفاؤلة بنتائج هذا المؤتمر وفي ظل الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والتفاف كافة الجهات ألمعنية من القطاعين العام والخاص حول هذا المؤتمر.

وأكد رئيس غرفة القاهرة أن  هذا المؤتمر يمثل أهمية خاصة لزيادة التعاون المصري الأوروبي ونقل التجارب الأوروبية الناجحة في الاستثمار إلى التسوق المصري وهو ما يصب في صالح اقتصاديا القومي.

وتستضيف مصر  مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.

أيمن محسب: مؤتمر الاستثمار رسالة ثقة في الاقتصاد الوطني

ويستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

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