السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

تقدم الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة تلك الثورة التي فتحت كل أبواب الأمل أمام مصر والمصريين لبناء المستقبل اللائق لكل الأجيال الحالية والقادمة.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن مصر تعيش عصر الانجازات الكبرى في عهد الرئيس السيسي حيث انطلقت في السباق المفتوح نحو مسيرة البناء والتنمية والتقدم وتوطين التكنولوجيا، مشيرا الى ان الانجازات الكبرى التي تحققت في مصر من ٣٠ يونيو 2013 وحتى اليوم غير مسبوقة ولم تكن تخطر على بال، وتجاوزت كل التوقعات والأحلام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حلول الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة الانجازات الكبرى الدكتور محمود ذكى وأعضاء هيئة التدريس

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