"المعلمين" تتابع حالة معلمة أصيبت بحالة إغماء خلال امتحانات الثانوية العامة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارا من النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، يفيد تعرض إحدى المعلمات المنتدبات للمراقبة على لجان الثانوية العامة بمدرسة كمال الدين حسين همام التابعة لإدارة القصير التعليمية لحالة إعياء شديدة، أثناء مشاركتها في المراقبة بامتحانات الثانوية العامة اليوم، خلال امتحاني التاريخ والفيزياء، وعلى إثرها تم نقلها إلى المستشفى.

وكلف خلف الزناتي، ناصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بالتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على صحة وسلامة المعلمة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها.

وأكد رئيس النقابة الفرعية، أن النقابة تولت عرض المعلمة على لجنة طبية بعد تقديم الإسعافات الأولية لها، بمستشفى القصير المركزي، واتضح من التقرير الطبي أنها تعاني من كهرباء زائده في المخ، على إثرها تصاب بإعياء شديد وضعف في التركيز والوعي.

وعلى الفور تولت فرعية المعلمين بالبحر الأحمر التواصل مع لجنة الإدارة بالثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتمت الموافقة على إخلاء طرفها، من المراقبة على باقي امتحانات الثانوية العامة وعودتها للعمل بمدرستها في مدينة الغردقة، طبقا لنتائج التقرير الطبي.