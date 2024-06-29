السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عاطل بـ11 كيلو "حشيش" في سوهاج

حشيش
حشيش

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 11 كيلو جراما من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة عاطل بسوهاج، تقدر قيمتها المالية بمليون جنيه تقريبًا.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن سوهاج ممارسة (عاطل "له معلومات جنائية") الاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم  وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما – فرد محلى وعدد من الطلقات – طبنجة معدلة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – ميزان حساس".

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الحشيش أسلحة نارية مكافحة المخدرات مديرية أمن سوهاج الإجراءات القانونية

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