وكيل تعليم مطروح يناقش سبل التعاون لانطلاق بمبادرة "زدني..علما" بالمساجد

زار عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ديوان عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، حيث التقى فضيلة الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الأوقاف، لمناقشة واستعراض أطر وآليات التعاون المشترك بشأن تنفيذ المبادرة التربوية. تم الاتفاق على الإعلان عن مبادرة "زدني علما" بمساجد مطروح لتوعية أولياء الأمور وتبصيرهم بأهمية مشاركة أبنائهم في فعاليات المبادرة، نظرًا للفوائد التعليمية الإيجابية والمنافع التربوية والاجتماعية خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال تحسين المستوى اللغوي للطلاب في القراءة والكتابة وأعمال الحساب.

رحب وكيل أوقاف مطروح بالمشاركة في تلك المبادرة الجديدة، مشيدًا بأهدافها التعليمية، داعيًا وكيل تعليم مطروح لحضور لقاءات برنامج "الطفل المثقف"، والذي يعقد بمسجد التنعيم وسط مدينة مرسى مطروح.

وقدم شحاته الشكر لمدير عام الأوقاف لما لمسه خلال اللقاء من مشاعر طيبة ورغبة صادقة لتحقيق التعاون الإيجابي في دعم المبادرة من خلال تحقيق أقصى استفادة من خبرات خطباء المساجد لتحقيق التوعية المنشودة لأولياء الأمور وأبنائهم.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن المبادرة التربوية تأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، وفي ظل دعم لا محدود من محافظ مطروح للعملية التعليمية. كما أشار إلى أن التعليم الابتدائي والإعدادي، بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية والرياضيات، منوط بهم انتقاء الكوادر التربوية المتميزة التي ستشارك في المبادرة، وذلك تحت إشراف مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس ومسؤولي التوجيهات الفنية المختصة وأقسام المتابعة بالإدارات ومديري المراحل.

وأكد أن تنفيذ المبادرة سيتم انطلاقا من يوم الأحد الحادي والعشرين من يوليو المقبل عقب نهاية ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة من خلال تحديد عدد ٤ مدارس متوسطة الموقع بكل إدارة تعليمية مع مراعاة اختيار الموقع المناسب للمدارس لضمان جذب التلاميذ لتلك الفعاليات الخدمية التربوية.

وأشار أن خطة التوعية والاعلان عن المبادرة تشمل تفعيل منظومة التعاون بجانب مديرية الأوقاف مع كنيسة السيدة العذراء ومجلس أمناء المحافظة والمجالس الفرعية بالإدارات التعليمية وبالتنسيق مع إذاعة مطروح الإقليمية صوت البادية لتبصير السادة أولياء الأمور بضرورة حضور أبنائهم من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لتلك المبادرة لتحسين المستوي اللغوي مؤكدا أن المديرية ستتابع تنفيذ المبادرة من بدايتها مع الإلتزام بالتقييم الجزئي للفعاليات أسبوعيا لتدعيم الإيجابيات والوقوف علي السلبيات التي سيتم رصدها وتلافيها فورا وفق اللوائح المنظمة للعمل مشيرا أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا لدفع منظومة العمل للإمام وفق إطار مهني منظم وفي ضوء إستمرار دعم ومساندة أبنائنا الطلاب