السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. "البيت المحمدي" تنظم مجلسا علميا بمشاركة طلاب الأزهر الأجانب

البيت المحمدي
البيت المحمدي

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى للتصوف، عن تنظيم مجلس علمى اليوم السبت، بعنوان "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل"، فى علوم الحديث للإمام أبى عبدالله الحاكم، وذلك بمشاركة طلاب الأزهر ومريدى التصوف.

وأوضحت مؤسسة البيت المحمدى، أن المجالس المحمدية مجانية بدون أي رسوم مادية، وهذا لأجل مساعدة الطلاب فى نشر الفكر الدينى الصحيح، خاصة مع أنتشار الافكار المتطرفة والمتشددة فى الكثير من المجتمعات الأجنبية والعربية، الأمر الذى جعل مؤسسة البيت المحمدى للتصوف تأخذ على عاتقها مهمة تصحيح الأفكار المغلوطة من خلال الندوات العلمية والدينية التى تنظمها بشكل دائم.

البيت المحمدى يستكمل شرح كتاب "وسائل الوصول إلى شمائل الرسول"

البيت المحمدي.. مؤسسة علمية تنشر التصوف 

يذكر أن البيت المحمدي يحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال، ويشارك عدد كبير من العلماء والشيوخ في الدروس والمجالس العلمية التي ينظمها البيت المحمدي بشكل دائم في مقره بالمقطم.

وتعمل مؤسسة البيت المحمدي على إحياء التُراثِ الرُوحي الصوفي الأصيلِ للأُمَّة، وفقًا للكتاب الله والسنة، ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث المنوطة بإحياء التراث الحضاري للأمة في كل مجالات العلم على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة.

نشر الفكر الصحيح والتصوف السنى 

وتختص مؤسسة البيت المحمدى بتنظيم كافة الفعاليات العلمية الصوفية التي يكون له دور إيجابي فى نشر الفكر الصحيح سواء داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع عدة مؤسسات علمية ودينية، ونجح البيت المحمدي فى تصحيح الصورة السلبية التى انطبعت عن التصوف الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى جعل له دورًا مهمًا ومحوريًا.

البيت المحمدي ينظم مجلس علمي عنوان المدخل معرفة كتاب الأكليل

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