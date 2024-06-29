السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على طالبين زعما تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة للنصب على المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة عدد من الصفحات والقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي والزعم بقدرتهما على تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع "فيسبوك" يتضمن ادعاء صاحب الحساب بقدرته على توفير أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب طالب مُقيم بالفيوم وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إدارته لصفحة أخرى و3 قنوات عبر إحدى التطبيقات لذات الغرض – محفظة إلكترونية).

واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخر - مقيم بذات العنوان، تم ضبطه، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إدارته لإحدى الصفحات و3 قنوات آخرى حول ذات المضمون – 3 محافظ إلكترونية).

كما اعترفا بارتكابهما الواقعة وإدارتهما للصفحات والقنوات المشار إليها بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم لتحقيق ربح مادى غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وزارة الداخلية الفيوم التواصل الاجتماعي الثانوية العامة محافظ إلكترونية

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