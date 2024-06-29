السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح مقر اللجنة الطبية العامة بمقر مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

شهد  المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، افتتاح مقر اللجنة الطبية العامة بمقر مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية بديوان عام رئاسة الهيئة، والمخصصة لمستشاري وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور – مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار مصطفى فوزي – مدير النيابة الإدارية للصحة – القسم ثالث، والمستشارة ياسمين عنبة – عضو وحدة الرعاية الإنسانية والمتابعة، ولفيف من السادة المستشارين أعضاء إدارة النيابات، ووحدتي شئون الديوان العام، والعلاقات العامة والمراسم.

يأتي ذلك في إطار موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤، على إنشاء مقر دائم للجنة طبية عامة منتظمة، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية ويمثلها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والهيئة العامة للتأمين الصحي وتمثلها الدكتورة سوسن دسوقي المعداوي – رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية.

الجدير بالذكر، أن مجمع الخدمات بديوان عام رئاسة الهيئة يضم بخلاف اللجنة الطبية العامة التي تم افتتاحها اليوم عدد من الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئات والجهات القضائية وتشمل: فرع توثيق يتبع الشهر العقاري، مركز للخدمات البريدية، مكتب تحويلات يتبع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، عيادة تأمين صحي، صيدلية تابعة للتأمين الصحي، مقر مخصص لهيئة الإسعاف وسيارة إسعاف مجهزة متمركزة خارج المبنى، ماكينات صراف آلي.

المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية مجمع خدمات مستشاري النيابة الإدارية الهيئات القضائية

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