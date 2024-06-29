خبير اقتصادى: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطورًا إيجابيًا

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، مهم لتنمية الاقتصاد وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجلة التعاون بين الجانبين.

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة لقناة "النيل للإخبار"، أن الكلمات الأولى للمتحدثين في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر كانت إيجابية، وتعكس مدى اهتمام دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع مصر.

وأكد المتحدثون أن الدولة المصرية، أسهمت بكل قوة في تنمية الإنسان، والعمل على توفير الحياة الكريمة، وإعداد كوادر بشرية تسهم في جذب الاستثمارات، وبالتالي هناك دعم موجه للشباب وزيادة فرص العمل.

وحمل المؤتمر العديد من الرسائل الاستثمارية لمجتمع الأعمال الأوروبي من خلال خريطة الاستثمار وخريطة الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة المصرية.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبى وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.