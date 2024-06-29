السبت 29 يونيو 2024
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"اللعب مع العيال" لمحمد أمام يقترب من 30 مليون جنيه

فيلم اللعب مع العيال
فيلم اللعب مع العيال

احتفظ فيلم اللعب مع العيال للنجم محمد إمام بالمركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري والذي تصدره فيلم ولاد رزق 3. 

وحقق فيلم اللعب مع العيال أمس الجمعة إيرادات جيدة جدا بلغت قيمتها  مليون و332 ألف جنيه ليرتفع بذلك إجمالى إيرادات الفيلم ل 28 مليونا و536 ألف جنيه. 

قصة فيلم اللعب مع العيال 

وتدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام)، الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

وصور الفيلم في أكثر من محافظة بناء على اختيار المخرج شريف عرفة، بهدف إضفاء شكل جمالي مختلف على العمل، واختيرت "مطروح، وسيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والقاهرة، والجيزة"، ويظهر كترويج للسياحة في هذه المحافظات بشكل غير مباشر، إذ يظهر أجمل الأماكن السياحية فيها، خاصة وأن العمل سيتم عرضه في عدد كبير من العواصم العربية والعالمية.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية "علام"، وهو مدرس تاريخ تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات، هي: القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

أبطال فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة: محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة وعدد من النجوم. 

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 تتنافس خلاله 4 أفلام، هى: فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد. 

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