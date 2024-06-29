ضبط سمسار وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه "فلوس مخدرات"

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على سمسار وزوجته بالجيزة لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، زوجته) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبينت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.