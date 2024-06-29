السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجل طارق عبدالعزيز لـ"الإبياري": مبروك من كل قلبي لإنسان معجون بالفن

الفنان طارق الإبياري
الفنان طارق الإبياري

هنأ معتصم عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الفنان طارق الإبياري لحصوله على درجة الماجستير وذلك من خلال مشاركته مجموعة من الصور  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب معتصم عبدالعزيز، قائلًا: "يمكن لسة مجاش الوقت اللي اتكلم فيه بإستفاضة عن تجربتي الإنسانيه والفنية مع الأخ والأستاذ طارق الإبياري ".

وأضاف: "بس أنا هكتفي اني اقول مبروك من كل قلبي لإنسان معجون بالفن والذوق والأخلاق والإخلاص في كل ما يتعلق بشغله وعلاقاته مع اللي حواليه، الف مبروك يا حبيب ويارب العمر كله في صحة وسعادة ونجاحات ترضيك وتزيد فخر حبايبك بيك".

وحصل الفنان طارق الإبياري على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من قسم الإخراج من المعهد العالي للسينما، وتكونت لجنة المناقشة من أ.د أحمد فهمي وكيل المعهد مشرفًا ومناقشا، أ.د عادل يحيى أستاذ الإخراج بالمعهد - مناقشا، أ.د أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية – مناقشًا.

قصة مسلسل بقينا اتنين 

تدور أحداث وبقينا اتنين حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وتحدث بينهما خلافات تؤدى بهما إلى الانفصال، ثم تتطور بعدها الأحداث. 

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
     
أبطال مسلسل بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين معتصم عبدالعزيز نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز الفنان طارق الإبياري طارق الابياري الماجستير

الأكثر قراءة

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

انتهاء التشكيل الوزاري والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟