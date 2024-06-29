نجل طارق عبدالعزيز لـ"الإبياري": مبروك من كل قلبي لإنسان معجون بالفن

هنأ معتصم عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الفنان طارق الإبياري لحصوله على درجة الماجستير وذلك من خلال مشاركته مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب معتصم عبدالعزيز، قائلًا: "يمكن لسة مجاش الوقت اللي اتكلم فيه بإستفاضة عن تجربتي الإنسانيه والفنية مع الأخ والأستاذ طارق الإبياري ".

وأضاف: "بس أنا هكتفي اني اقول مبروك من كل قلبي لإنسان معجون بالفن والذوق والأخلاق والإخلاص في كل ما يتعلق بشغله وعلاقاته مع اللي حواليه، الف مبروك يا حبيب ويارب العمر كله في صحة وسعادة ونجاحات ترضيك وتزيد فخر حبايبك بيك".

وحصل الفنان طارق الإبياري على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من قسم الإخراج من المعهد العالي للسينما، وتكونت لجنة المناقشة من أ.د أحمد فهمي وكيل المعهد مشرفًا ومناقشا، أ.د عادل يحيى أستاذ الإخراج بالمعهد - مناقشا، أ.د أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية – مناقشًا.

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