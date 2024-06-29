السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل تتابع برامج تدريب نظرية وعملية في مجال الطاقة الشمسية بالأقصر

برامج تدريب نظرية
برامج تدريب نظرية وعملية في مجال الطاقة الشمسية بالأقصر

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، استمرار عمليات التدريب المهنى المجانى على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود والتابع لمديرية العمل، استكمالًا للمرحلة الثانية من الدورات التدريبية، فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

أكدت الوزارة أن ذلك يأتي في ضوء جهود إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل وإطلاق مشروع مهني 2030، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة وأيضا ذوى الهمم ويشترط السن من 18 الى 35 سنة، حيث أنه من المستهدف تنفيذ 5 دورات تدريبية منها دورتين على الطاقة الشمسية ودورة الخياطة والتفصيل، ودورة الأشغال اليدوية، ودورة الفندقة الشاملة، بمركز التدريب المهنى ويستهدف حوالى 130 شابا وشابة، طبقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل بالمحافظة، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على أعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

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وزارة العمل تنظم ندوة بعنوان "أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع" بالمنيا

مديرية العمل بمحافظة الأقصر

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله، مدير مديرية عمل الأقصر، أن تلك التدريبات المجانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأفاد مدير المديرية أنه جرى تدريب الشباب والفتيات على مهنة الطاقة الشمسية وهي إحدى المهن المطلوبة لسوق العمل، بعد انتهاء الأسبوع الأول للتدريب على أساسيات الكهرباء,.

ويتابع المتدربين التدريب الميداني على الطاقة الشمسية بالأرض الزراعية بمنطقة الحبيل، بحضور المهندسة منى مجلع مدير المركز، مؤكدًا على الاهتمام بالشباب حديثى التخرج لتوجيههم التوجيه الصحيح لمسارات مهنية متناسبة مع احتياجات سوق العمل من خلال تدريبهم بمراكز التدريب المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، والتابعة لوزارة العمل، وهى تدريبات مجانية تماما بداية من التقديمات حتى حصولهم على شهادة تثبت حصولهم على التدريب حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل ومساعدة الشباب ذوى الفكر الريادي والعمل الحر وتوجيههم من خلال الدعم الفنى والمالى المقدم من خلال  صندوق  دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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وزارة العمل تنظم ندوة بعنوان "أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع" بالمنيا

مديرية العمل بمحافظة الأقصر سوق العمل التدريب المهني برنامج الأغذية العالمي مهنة الطاقة الشمسية الدورات التدريبية

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