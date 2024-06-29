ارتفع البحث على محركات جوجل عن أراء طلاب الثانوية العامة 2024 في مادتي التاريخ والفيزياء، وذلك عقب أداء المادتين للشعبتين العلمية والادبية، لذا نستعرض خلال السطور التالية اراء بعض طلاب الثانوية العامة في المادتين.

أراء طلاب الثانوية العامة 2024 في مادتي التاريخ والفيزياء

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة 2024 في مادتي التاريخ والفيزياء عقب خروجهم من اللجان الامتحانية في كافة محافظات الجمهورية حيث أكد معظم الطلاب أن امتحان الفيزياء كان طويل وصعب، وأوضح البعض الآخر أن امتحان الفيزياء كان سهلًا ويشتمل على المنهج كاملًا، وجاء مطابقًا لمواصفات وزارة التربية والتعليم التي قد اعلنت عنها مسبقًا.

تعليقات طلاب الثانوية العامة 2024 على امتحان مادة التاريخ

أكد عدد من طلاب شعبة الأدبي أن امتحان التاريخ كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن الاسئلة كانت كثيرة ويحتاج إلى المزيد من الوقت، وأوضح البعض الآخر أن الامتحان يشتمل على عدة نقاط كانت تحتاج إلى تفكير.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم:-

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

-يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

-يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

- يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «إستاتيكا».

- يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

-يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

-يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

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