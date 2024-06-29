السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أراء طلاب الثانوية العامة 2024 في مادتي التاريخ والفيزياء

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

ارتفع البحث على محركات جوجل عن أراء طلاب الثانوية العامة 2024 في مادتي التاريخ والفيزياء، وذلك عقب أداء المادتين للشعبتين العلمية والادبية، لذا نستعرض خلال السطور التالية اراء بعض طلاب الثانوية العامة في المادتين. 

أراء طلاب الثانوية العامة 2024 في مادتي التاريخ والفيزياء

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة 2024 في مادتي التاريخ والفيزياء عقب خروجهم من اللجان الامتحانية في كافة محافظات الجمهورية حيث أكد معظم الطلاب أن امتحان الفيزياء كان طويل وصعب، وأوضح البعض الآخر أن امتحان الفيزياء كان سهلًا ويشتمل على المنهج كاملًا، وجاء مطابقًا لمواصفات وزارة التربية والتعليم التي قد اعلنت عنها مسبقًا. 

تعليقات طلاب الثانوية العامة 2024 على امتحان مادة التاريخ 

أكد عدد من طلاب شعبة الأدبي أن امتحان التاريخ كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن الاسئلة كانت كثيرة ويحتاج إلى المزيد من الوقت، وأوضح البعض الآخر أن الامتحان يشتمل على عدة نقاط كانت تحتاج إلى تفكير.

رئيس شؤون التعليم بقطاع المعاهد يتفقد سير امتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم:-

  • - يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
  • - يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.
  • - يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.
  • -يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

  • -يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
  • - يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.
  • - يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».
  • - يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».
  • - يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «إستاتيكا».
  • - يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي 

  • - يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
  • -يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.
  • -يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.
  • -يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

اقرأ أيضا 

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

أراء طلاب الثانوية العامة 2024 طلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 مادتي التاريخ والفيزياء التاريخ الفيزياء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

انتهاء التشكيل الوزارى والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟