السبت 29 يونيو 2024
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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يوليو 2024 وتسجيل قراءة العداد

بتروتريد الاستعلام
بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

تزايدت معدلات البحث  حول رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يوليو 2024 وتسجيل قراءة العداد عبر المنصات الإلكترونية، وجاء هذا التزايد خلال الساعات الماضية على محركات البحث، اتاحة شركة بتروتريد طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي علي الانترنت، كذلك تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي يوليو 2024 او ارسال شكوي بخصوص فاتورة الغاز او العداد او قيمة الاستهلاك خاصة في حالات تأخر مرور قارئ عداد الغاز الطبيعى والمحصل لشهور طويلة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يوليو 2024 

تم تفعيل رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يوليو 2024 ويمكن تسجيل قراءة العداد من خلال الخطوات التالية:-

الخطوة الاولي:  الدخول لموقع شركة بتروتريد (من هنا).

الخطوة الثانية: اختيار الاستعلام عن الفاتورة الشهرية

الخطوة الثالثة: كتابة بيانات العداد بالتفصيل

الخطوة الرابعة: تحديد مكان تركيب العداد الشقة والدور والعقار والشارع

الخطوة الخامسة: إدخال قراءة العداد المكونة من 12 رقم

الخطوة السادسة: الضغط على استعلام اضغط

الخطوة السابعة:تظهر قيمة الاستهلاك والمبالغ التي يجب دفعها

الخطوة الثامنة: أرقام الخط الساخن للطوارئ لشركة بتروتريد

حددت شركة بترويد للغاز الطبيعي أرقام للطوارئ والشكاوي من خلال خط ساخن 09000727، أو رقم 5727، أو رقم 1122 يستقبل الاتصالات موظفي الشركة للرد على أسئلة العملاء من خدمات الصيانة والتركيب والتشغيل والطوارىء.

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الاستعلام عن فاتورة الغاز

وبدأ الكثير من المواطنين المصريين في البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يوليو 2024، لرغبة الملايين من دفع فواتير الاستهلاك الشهرية.

ويمكن لعملاء شركة الخدمات البترولية بتروتريد استخدام موقع الشركة للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي عن شهريوليو من خلال الضغط على الرابط التالي 

اخر موعد لسداد فاتورة الغاز

واكدت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي الموعد الذي يمكن الاستعلام فيه عن فاتورة الغاز الطبيعي وتسجيل قراءة العداد من 1 وحتى 20 من كل شهر، من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز التالي (https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx)

يمكن لعملاء بتروتريد للغاز الطبيعي سداد فاتورة الغاز لشهر يوليو 2024 من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومكاتب البريد أو خدمات فودافون كاش أو خدمة فوري، خلال الفترة من 6 إلى 30 من الشهر الجاري.

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