السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استجابة لأولياء الأمور.. محافظ قنا يرفع كثافة فصول رياض الأطفال

محافظ قنا
محافظ قنا

في استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور، قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس "رسمي – رسمي للغات" والمدارس المتميزة للغات على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981م، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وقال محافظ قنا إنه تمت الموافقة على زيادة عدد الأطفال من 45 إلى 50 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية ومن 40 إلى 45 طفل بالفصل الدراسي بالرسمية للغات، وزيادة عدد الاطفال من 29 إلى 36 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة لغات.

وأضاف "الداودي" أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.

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