السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة البلوجر نادين طارق بنشر الفسق والفجور

البلوجر نادين طارق
البلوجر نادين طارق

أجلت المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة  البلوجر نادين طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور لجلسة 6 يوليو لحضور المتهمة من محبسها.

وقررت جهات التحقيق إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح. 

وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

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