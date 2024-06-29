السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز

نفحات وقصائد صوفية فى حفل المولوية المصرية بساقية الصاوي.. اليوم

المنشد عامر التوني
المنشد عامر التوني

انتهى المنشد عامر التوني، قائد فرقة المولوية المصرية، من كافة التجهيزات والبروفات الخاصة بحفله المقرر إقامته مساء اليوم السبت، داخل قاعة النهر بساقية الصاوي.

نفحات وقصائد صوفية فى حفل المولوية المصرية بساقية الصاوي.. اليوم

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتقدم فرقة المولوية المصرية خلال الحفل فقرات متنوعة من أمتع عروض الإنشاد الديني التراثي، الذي تتميز به المولوية، بمجموعة من أشهر أعمالها المختارة لكبار الشعراء والتي تدعم القيم السامية.

برنامج حفل عامر التوني فى ساقية الصاوي

كما يقدم المنشد عامر التوني، مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق، والقصائد لكبار شعراء الصوفية الذين اثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم، منها لولاك لولاك، ومتى يا حبيب القلب، عينى لغير جمالكم لا تنظر، يا مليحًا قد تجلى، ونارها فى أضلعى، إضافة إلى يا نفس عن الحب لا تتوقفي، تملكتم عقلي وقلبي ومسمعي، شربنا على ذكر الحبيب، يا مليحًا، لولاك يا زينة الوجود، ماذا عن طيف الأحبة لو سرى.

الجدير بالذكر أن فرقة المولوية المصرية، تأسست عام 1994 على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها، ويستعرض كل الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

وقد أسس التوني الفرقة بناء على تراث المولوية في مصر، وعلى الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية المختلفة فى مصر بدءًا من حوت وهو أول متصوف على وجه الأرض والذى نشأ فى مدينة ملوى بالصعيد، وكذلك على تراث المولوية العالمي.

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