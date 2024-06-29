السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

طلاب
طلاب

قالت مصادر مسئولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن غرفة العمليات المركزية تلقت شكاوي من صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، الذي أداه الطلاب صباح اليوم.

وأكدت المصادر أن الوزارة في انتظار تقرير اللجنة الفنية المنوط بها مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة ومدى مطابقة الامتحان المواصفات.

وشددت المصادر على أن اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة الامتحان ستصدر تقريرًا عن مستوى الامتحان.

توزيع درجات مادة التاريخ الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية


وانتهى قبل قليل، طلاب الثانوية العامة 2024 من امتحان الدور الأول، لمادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، في خامس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024.

واشتكي الطلاب من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، وطول المسائل.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل لـ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية لـ84 مركزًا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية وهم 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين 3306 طلاب، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 1646 طالبًا.

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طلاب الثانوية العامة عن امتحاني الفيزياء والتاريخ: "يميز المتفوق" واحتاج وقتا أطول

جدول الثانوية العامة 2024

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.
 

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