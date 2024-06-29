كواليس جلسة محاكمة المتهمين بقتل حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا

انتهت أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقتل حسني الخناجري، منذ قليل، وتم تأجيلها لجلسة 28 يوليو المقبل، ولكن خلال الجلسة وقعت العديد من الأحداث نرصد أبرزها.

تدخين سجائر



بدأت الجلسة بوصول المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، وتم ايداعهم قفص الاتهام بينما تم التحفظ على السيدتين خارج القفص وعلى وجههم الحسرة والندم، والبكاء، وعقب دقائق طلبان من بائع شراء علبتين سجائر منه ودخنا في المحكمة قبل بدء الجلسة.



وبدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة من قبل النيابة العامة حيث قالت النيابة أن نيابة وسط القاهرة الكلية كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.



سرقة المشغولات الذهبية

وارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق ابو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان.



وإحراز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.



وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأيوائه بمحل علمه.



وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 44 مكررا 1 و145/1 و230 و321 و234 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.





تأجيل الجلسة



كات أجلت محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل جواهرجي بولاق أبوالعلا"، إلى جلسة 28 يوليو المقبل للمرافعة.



جاء في أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبوالعلا، تتهم نيابة وسط القاهرة الكلية كلًا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبوالعلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق أبوالعلا حسني عدلي الخناجري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض سكينًا، ونفاذًا لمخططه انفرد به تحايلًا، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنًا بصدره محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



وارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق أبوالعلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ إنه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفًا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق أبوالعلا حسني الخناجري، على النحو المبين، وتلتها جناية أخرى إذ إنه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض سكينًا.