يبحث الملايين على تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا فى دورى نايل في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في ختام الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة دوري نايل .

المباراة هى الأولى للزمالك في دوري نايل بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي وتعتبر تحصيل حاصل بعد ابتعاد الزمالك عن المنافسة على بطولة الدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

جاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل كما يلي:-

حراسة المرمى.. محمد صبحي

خط الدفاع.. محمد شحاتة - حمزة المثلوثي -حسام عبدالمجيد -عمر جابر

خط الوسط.. عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - زياد كمال

خط الهجوم ..أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

ويحتل الزمالك المركز العاشرفي جدول دوري نايل برصيد 34 نقطة وله ست مباريات مؤجلة.

الزمالك يفتقد جهود 8 لاعبين

ويستعيد الزمالك جهود أربعة لاعبين هم محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإبراهيم نداى وأحمد سيد زيزو بينما يفتقد خدمات عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة وهم أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش وشيكابالا وسيف الجزيري وناصر منسي ومهاب ياسر.

ويواجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أزمة في مركز رأس الحربة لغياب الثلاثي سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينولا ولابديل أمامه سوى الدفع بيوسف أوباما كما حدث في مباراتي المصري وفاركو.

ورغم وجود حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد فقط في قلب الدفاع الا أن جوزيه جوميز قام باستبعاد ياسر حمد وضم الصاعد أحمد رفاعي ليكون احتياطيا في هذا المركز .

والغريب أيضا أن جوزيه جوميز لم يفكر في الاستعانة برأس حربة من قطاع الناشين وتجربته في المباريات المابقية في الدوري بعد أن أصبحت تحصيل حاصل .

وسيعتمد جوزيه جوميز على طريقة 4- 3- 2- 1 وقد يتواجد ناصر ماهر على مقاعد البدلاء والدفع بزياد كمال في الوسط بجوار نبيل عماد دونجا لمواجهة الكثافة الهجومية للاعبي سيراميكا كليوباترا.

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