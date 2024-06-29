وزارة العمل: متابعة ميكنة خدمات المواطنين بمديرية العمل بالإسماعيلية

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية أنشطة مكتب التشغيل التابع لمديرية العمل بالإسماعيلية والملحق بها داخل المبنى، وذلك في إطار تنفيذ خطتها نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل كامل، تمهيدًا لإطلاقها على منظومة "مصر الرقمية".

ويهدف ذلك إلى تسهيل وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين من مديرية العمل، خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد، وتوحيد تصنيفات المهن وفقًا للتصنيف المهني الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2017.

كما يهدف إلى القضاء على السجلات الورقية، وإنشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد، بما في ذلك الاسم والرقم القومي والمهنة والمستوى المهاري، وتوحيد إجراءات تلك المنظومات، وبدء خطة للمتابعة المستمرة بين المديرية والإدارة المركزية المختصة بالوزارة لتنفيذ المنظومة واستخراج التقارير والإحصائيات المستمرة لتقديم معلومات موثقة لصانعي القرار.

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في متابعة مكتب التشغيل بصفة مستمرة تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، لمديري المديريات بالمحافظات باستمرار المتابعة لتفعيل آليات العمل داخل المكاتب والأجهزة التابعة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وحوكمة منظومات العمل فى كافة الملفات وربطها بمركز المعلومات بديوان الوزارة، والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال المنوط بالمديريات وأجهزتها القيام بها.

وأضاف مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية أن شهادة القيد، أو ما يسمى "كعب العمل"، تعتبر واحدًا من أهم المستندات التي تطلب كمسوغات للتعيين بالمنشآت، ويتم استخراجه من أقرب مكتب عمل بالقرب من محل الإقامة للمواطنين، كما أنه يصدر مجانًا خدمة للمواطنين، وتسهيلًا من الدولة والوزارة لاستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم لشغل أى فرصة عمل يتم توفيرها للراغبين والباحثين عن العمل.