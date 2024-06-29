ضبط عصابة روجت 100 ألف قرص ترامادول في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تشكيل عصابة لترويج الأقراص المخدرة بالجيزة، وضبطت أفراد التشكيل بقيمة مضبوطات تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أفراد التشكيل العصابي، المكون من 4، حيث ثبتت وجود سجل جنائي لثلاثة منهم، بالإتجار في الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم، حيث اتخذوا من دوائر أقسام شرطة (حدائق أكتوبر - أول أكتوبر - الأهرام) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 100 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، إضافة إلى مبلغ مالي و8 هواتف محمولة و3 سيارات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.