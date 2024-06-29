السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تابعة لـ"صحة القليوبية".. فرق طوارئ متنقلة لخدمة كبار السن

الدكتور حمودة الجزار
الدكتور حمودة الجزار

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، برئاسة الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن تشكيل فريق للطوارئ متنقل لتقديم الخدمات الصحية لكبار السن بكل إدارة صحية، تحت إشراف إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة الاهتمام الفعال بصحة المرضى والتسهيل عليهم في علاجهم.

 

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أن الفرق الخاصة بالطوارئ لخدمات كبار السن مهمتها تقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة من كبار السن فوق ٦٥ عامًا وذوي الهمم، عن طريق تفعيل الزيارات المنزلية لتلك الفئات ابتداءً من غدٍ 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه لطلب الخدمة الصحية يرجي الاتصال على الرقم المرفق في الجدول التالي.

صحة القليوبية خدمات المرضى وزارة الصحة محافظة القليوبية مديرية الشئون الصحية

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