السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للخماسى الحديث

خماسي الحديث
خماسي الحديث

عقد الاتحاد الإفريقى للخماسى الحديث اجتماعًا غير عادي لجمعيته العمومية، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، على هامش استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث، وبطولة إفريقيا للعب على ملاعب الأكاديمية.

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي، بحضور ممثلي 16 دولة إفريقية هي: (بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، مالي، جامبيا، غانا، أوغندا، السودان، نيجيريا، السنغال، توجو، بوروندي، موريشيوس، تشاد، النيجر، ومصر)، بالإضافة إلى ليبيا التي حضرت الاجتماع كضيف.

وحضر الاجتماع كل من: (كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي، وتشايني يانج سكرتير عام الاتحاد الدولي، وياسر حفني رئيس لجنة المدربين، وهايدي عادل رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الإفريقي).

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور ثلث الدول الأعضاء بعدما حضرت 16 دولة من أصل 31 دولة أعضاء الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

النصاب القانوني للجمعية النصاب القانوني للجمعية العمومية ب والمهندس شريف العريان حضرت الاجتماع كضيف العربي للخماسي الحديث السلاح للسيدات

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