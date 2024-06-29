السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرعاية الصحية: 233 منشأة طبية معتمدة كليًا ومبدئيًا بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، عن نجاح اعتماد 233 منشأة صحية تابعة للهيئة، وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة، وذلك فى 6 محافظات، هى محافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وطبقًا لمعايير الاعتماد المختلفة لـGAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي والتي بلغت 135 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 98 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان».

وأوضح أن محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًا وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الإسكوا الدولية ISQua، فيما بلغ عدد المنشآت المعتمدة كليًا بالأقصر 59 منشأة، ومنشأة واحدة معتمدة بشكل مبدئي، بينما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بدرجات الاعتماد المختلفة في محافظة الإسماعيلية 44 منشأة، و23 منشأة تابعة للهيئة بمحافظة السويس معتمدة مبدئيا وفقًا للمعايير القومية GAHAR، وبلغ نصيب محافظة أسوان 44 منشأة طبية معتمدة وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، بينما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بجنوب سيناء 19 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة.

جودة الخدمات الصحية

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية، ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة، وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

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مشيرًا إلى أن شهادة الاعتماد هي البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلًا عن الميزة التنافسية التي تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالميًا، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

ونوه "السبكي" بأن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتها، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الأداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وصولًا للمعايير العالمية.

الرعاية الصحية 30 يونيو التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية الشاملة منشآة صحية الخدمة الطبية

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