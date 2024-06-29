السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: برامج تدريبية مجانية لسيدات جنوب سيناء في مجال الخياطة والحاسب الآلي

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل في بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء بدأت في تنظيم برامج تدريبية وتوعوية لإدماج النوع الاجتماعي في سوق العمل من خلال تدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل وتجهيزهم وتأهيلهم للدخول فيه والمشاركة في مشروعات التنمية، وذلك في إطار جهود الوزارة وسياستها لتحقيق المساواة بين الجنسين التي تنتهجها مديرياتها في جميع ملفات عملها. 

وقد جرى التنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس مدينة دهب (مركز تمكين المرأة) لتنظيم دورات تدريبية على مهن التفصيل والخياطة والحاسب الآلي للسيدات والفتيات، بهدف مساعدتهم على خلق فرص عمل لهن أو بدء مشروعات صغيرة لهن تعينهن على مقتضيات الحياة وتوفير الحياة الكريمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة ورؤيتها 2030 التي بدأتها جميع الجهات الحكومية. وشهد الإعلان حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب، وولاء مختار مسؤول المرأة بالمديرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مديرية العمل بجنوب سيناء


وأوضحت وفاء نجاح، مديرة مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تدريبها وتأهيلها وتنمية مهاراتها على تلك المهن، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين في المحافظات لتقوم بدورها التوعوي بالحقوق والواجبات التي كفلها القانون.

كما أكدت مدير المديرية على الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية للشباب من الجنسين الراغبين في الحصول على البرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية لأبناء المحافظة من الشباب والفتيات بالمجان، من سن 18 إلى 45 سنة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة. 

كما تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب، والدورات التدريبية التي تجري تنفيذها بالمبنى، مشيرًا إلى أنه يجري توفير متدربين ومدربات على أعلى مستوى بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة.

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أكدت مديرة المديرية أنه تم تطوير ورفع كفاءة المبنى وتأهيله لتنظيم الدورات التدريبية به، وذلك من خلال إضافة غرفة لتعليم رسم الباترون لتدريب الخياطة، وغرفة للقص، وغرفة لمكائن الخياطة والتطريز، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات وقاعة للتدريب على الكمبيوتر. 

وتم تجهيز هذه الغرف على أعلى مستوى، كما يتم حالياً تنفيذ دورتين تدريبيتين بالتعاون مع مركز تمكين المرأة ومديرية التربية والتعليم. 

الدورة الأولى مخصصة لتدريب الخياطة، وتستهدف النساء المعيلات والسيدات البدويات، بينما تستهدف الدورة الثانية الشباب من الجنسين لتدريبهم على برامج الكمبيوتر المختلفة على مدار شهر كامل. 

كما تم تنظيم لقاء مع المدربين والمتدربين في قاعة المؤتمرات بالمبنى، وذلك من أجل الاستماع إلى آرائهم ومطالبهم.

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سوق العمل الخياطة مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء برامج تدريبية المساواة بين الجنسين

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