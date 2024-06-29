ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة في البدرشين

نجح قطاع الأمن العام من ضبط عاطل بالجيزة لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة إدارة (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – 5 طبنجات معدلة – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.