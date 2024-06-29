المتحدة وحدها قادرة على هذه الخطوة العملاقة.. أحمد فايق يعلن بدء تصوير "كاستينج"

أعلن الكاتب الصحفي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة عن بدء تصوير مشروع اكتشاف المواهب كاستينج والذي أعلنت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ فترة.

ونشر فايق عدد من الصور من اول يوم تصوير للعمل معلقا:"بسم الله بداية تصوير مشروع المتحدة لاكتشاف مواهب التمثيل " كاستنج " شكرا لكل الالاف اللي تقدموا التصفية الاولى والثانية والتصفيات اللي جاية عمليات مرهقة وصعبة جدا ٠

وتابع:اشتغل عليها بشكل محترف ومحترم المخرج عمرو سلامة ومروة جبريل وفريقهما من المساعدين مجدي وروزي

وأكد:ان المعيار الاهم هو ان تكون مواصفات الممثل تقترب من شخصيات تم كتباتها في مسلسل هيطلع للنور قريب من انتاج المتحدة.

وأضاف:بعض المواهب التمثيلية كانت رائعة ولا خلاف عليها لكنها غير مناسبة للشخصيات الدرامية، كاستنج مش برنامج اختيار مواهب زي مابعض الناس معتقدة، كاستنج هو اختيار مواهب تمثيلية تناسب مسلسل مكتوب بالفعل على يد الكاتب محمود عزت وفريقه من الكتابة، وبرؤية قضائية من المستشار الجليل بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة.



ووجه فايق الشكر لفريق العمل قائلا: شكرا لفريق عمل " يونايتد ستديوز " عبدالله غلوش نائب رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، محمد خيري المنتج الفني للمشروع انجي شكري content producer ، مارك مخرج برنامج كاستنج، و شكرا لكل من آمن بفكرة ان في مساحة محترمة وكبيرة ممكن تكون متاحة لمواهب حقيقية وادالهم كل دعم

ليس من السهل ابدا ان تقبل جهة انتاج كبرى ان تدعم مشروع مسلسل بالكامل بمواهب جديدة.

وأكد أن الشركة المتحدة وحدها قادرة على هذه الخطوة العملاقة، و أضاف: "لكل من لم يحالفه الحظ ان شاء الله في فرص تانية جاية هيتم الاعلان عنها في مشروعات أخرى كبيرة.