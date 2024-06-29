السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قافلة طبية مجانية لجامعتى الوادى وأسيوط للكشف على المواطنين بمركز الداخلة

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليتي طب الوادي الجديد وأسيوط ومعهد أورام أسيوط قافلة طبية مجانية في مستشفى الداخلة العام، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للكشف على المواطنين مجانًا.

جاء ذلك بإشراف الأستاذ الدكتور محمد خلف وكيل طب الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور محمد أبوالمجد وكيل معهد أورام، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من طب الوادي الجديد وطب أسيوط ومعهد أورام أسيوط، والدكتور محمد رشاد جبالي مدير مستشفى الداخلة العام.

وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وفي إطار التعاون بين جامعات منطقة وسط الصعيد، وبإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وبرعاية الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط، والدكتور خالد فارس عميد معهد أورام، والدكتور هشام هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.


وقال الدكتور محمد خلف، وكيل كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، إن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات، حيث قامت القافلة الطبية بالكشف على ٢١١ حالة مرضية منها: ٣٠ حالة نساء وتوليد، ٢٠ حالة أعصاب، ١٥ حالة باطنة، ١٤ حالة أطفال، ٤١ حالة طب وجراحة عظام.

طب الوادي الجديد قافلة طبية مجانية مستشفى الداخلة العام المبادرة الرئاسية حياة كريمه للكشف على المواطنين بالمجان جميع التخصصات رفع المعاناة عن كاهل المواطنين

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