السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس زراعة النواب: ثورة 30 يونيو ستظل شاهدة على تماسك الشعب وإنطلاق مسيرة الإنجازات

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ستظل شاهدة على تلاحم وتماسك الشعب المصرى  بمختلف فئاته لإنقاذ الوطن، كما ستظل شاهدة علي إنطلاق مسيرة الإنجازات.

ووجه الحصرى في تصريحات له اليوم، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا جهوده الكبيرة وإرادته وإصراره في خطوات بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلي أن حجم الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، كبير جدا، مستشهدا بما شهده قطاعات الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى، والتى جاءت الأحداث العالمية لتؤكد صحة رؤية الرئيس السيسي بشأن تلك الإنجازات المتمثلة في المشروعات القومية في قطاع الزراعة والتى استهدفت توفير احتياجات الشعب من الغذاء في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.

وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، نجاح الدولة مشروعات التوسع الأفقي بزيادة حجم الرقعة الزراعية بنحو 3.5 مليون فدان، لتقترب مساحة الرقعة الزراعية في مصر من 10 مليون فدان.

 زيادة الإنتاجية من المحاصيل 

وأكد الحصرى، أهمية مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية الهامة وتحسين الممارسات الزراعية.

كما ثمن الحصرى، اهتمام القيادة السياسية بأوضاع المزارعين والتوجيه المستمر الدائم بتوفير الدعم اللازم لهم ورفع أسعار توريد المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل لهم، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى لهم.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، جاءت مبادرة حياة كريمة لتمثل أضخم مشروع تنموى في العالم يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصرى، وتحسين مستوى معيشتهم.

وكان قد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس  مجلس النواب، "كلمة" بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو، خلال الجلسة العامة للمجلس (الأربعاء 26 يونيو 2024).

واكد إن ثورة الثلاثين من يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارًا جديدًا للعمل الوطني، بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية، أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها؛ فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

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