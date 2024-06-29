وزارة العمل تنظم ندوة بعنوان "أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع" بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، ندوة للتوعية بعنوان "اثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع"، وذلك بمصنع جيزة شمال الصعيد بالمنيا الجديدة، بالتعاون بين مديرية العمل والمجلس القومى للمراة بالمحافظة، حيث تناولت الندوة التوعية بالقرارات رقم ٤٣، و٤٤ لسنة ٢٠٢١، وتشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة، وتوجيهها لسوق العمل، لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لما لذلك من اثر فى تنمية المجتمع وتقدمه، كما تناولت الندوة ايضا مفهوم العنف والتحرش وكيف تحمى المرأة نفسها من هذه الجرائم وتمت توعيتها بالطرق التى تتخذها لمواجهة هذا الأمر، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى تفعيل دور الوحدة للقيام بدورها فى دعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة في مواقع العمل ودعم المرأة في كافة المجالات، وتمكينها اقتصاديا وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.

مديرية العمل بمحافظة المنيا

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات بالتعاون مع العديد من الجهات، وأضافت مدير المديرية أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، التابعة للمديرية، نظمت منذ فترة قليلة إجتماعًا تنظيميًا لأعضاء الوحدة من المديرية ومكاتبها، جرى خلاله مناقشة خطة عمل الوحدة، وصلاحيات الوحدة، والفئات والمنشآت المستهدفة، وتقديم مقترحات جديدة لخطة عمل الوحدة بالمديرية فى المرحلة القادمة، وأفادت أن الندوة القتها تريزه سلامه ترياق رئيس صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالمديرية وعضو باللجنة الفنية بوحدة المساواة، كما حاضرت بالندوة ايضا الدكتورة نجاح التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، مؤكدة خلاله على الاستمرار فى العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا لتحسين دخلها وتشجيعها على المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار والتمتع بحقوقها وتحسين معارفها وقدراتها ومهاراتها ودعمها على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، لمنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل.