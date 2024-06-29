السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب حازم الجندى يثمّن كلمة الرئيس بمؤتمر الاستثمار.. ويؤكد: مصر تحصد استثمارات أوروبية بقيمة 5 مليارات يورو

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس حرص القيادة السياسية على تعميق العلاقات بين الجانبين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، موضحًا أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي  تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، والذي تُوج بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

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 الشراكة الاستراتيجية 

وقال "الجندي" إن الرئيس السيسي أوضح، خلال كلمته، أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤ يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، ويعكس أيضًا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مبينًا أن الرئيس أوضح خلال كلمته محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي يأتي على رأسها محور الاستثمار.

الطاقة والبنية التحتية 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس أكد التزام الجانبين المصري والأوروبي بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث تقدر قيمة الاستثمارات الأوروبية بـ5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد النائب حازم الجندي على وجود رغبة أوروبية لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر، انطلاقًا من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلالها السلبية على دول العالم، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين الدول.

مجلس الشيوخ لحزب الوفد الاستثمار مصر والاتحاد الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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