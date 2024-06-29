كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

تلقت إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه ضم إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم لقائمة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم الذى يستعد للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024 بمعسكر مغلق في الخامس من يوليو المقبل، حيث سيغادر إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة القلعة الحمراء قامت بتحويل القرار إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاتخاذ القرار المناسب بشأن انضمام الثنائي من عدمه في معسكر المنتخب الأوليمبي.

وأضاف المصدر أن كولر رفض فكرة انضمام اللاعبين إلى معسكر المنتخب الأوليمبي في ظل ضغط المباريات، وهما من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني بشكل دائم.

وأشار المصدر إلى أن الثنائي وافقا على الانضمام لمعسكر المنتخب الأوليمبي والمشاركة في أوليمبياد باريس 2024 خاصة أنها من البطولات التي تضاف إلى سجلاتهما الكروية.

وأوضح المصدر إن إدارة الأهلي سوف ترسل إلى اتحاد الكرة خطابا بشأن موقف الجهاز الفني الرافض بسبب المنافسة على مسابقة الدورى مع بيراميدز وكذلك لأن هناك واقعة سابقة تسببت فى خسارة لقب دوري 2020-2021 حيث انضم عدد كبير من لاعبى الفريق الأول للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو منهم محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وأكرم توفيق وعماد حمدي وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر.

بيبو: حصدنا 3 نقاط مهمة بالفوز على فاركو ‏

كان خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على فاركو في ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ‏ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف مدير الكرة: “حصدنا ثلاث نقاط مهمة في مشوارنا في مسابقة الدوري الممتاز، رغم ‏حالة الإرهاق الشديدة بسبب المباريات المتتالية التي يخوضها الأهلي في فترة زمنية قصيرة، ‏ونسعى إلى مواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة”.‏

وواصل بيبو حديثه: "نحتاج تواجد جميع اللاعبين في المرحلة الحالية، والجهاز الطبي يقوم ‏بدور كبير جدا في تجهيز جميع اللاعبين المصابين، وتواجدهم تحت تصرف الجهاز الفني في ‏ضوء احتياج الفريق لكل عناصره بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له الفريق".‏

وأكد مدير الكرة أن الجهاز الفني واللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد في الفترة ‏الحالية، لتحقيق أهداف الأهلي ومواصلة مشواره بقوة نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز في ‏الوقت الذي يخوض فيه الأهلي مباراة كل ثلاثة أيام.‏