تزايد عمليات البحث حول صيغ أدعية لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل الامتحانات يسيطر القلق على عقول الطلاب، ولكن يمكننا أن نستعد بترديد دعاء الامتحان الذي يهدئ نفوسنا ويجعلنا أكثر تركيزا وثقة ويسهل كل صعب.

صيغ أدعية لطلاب الثانوية العامة 2024

جاءت صيغ أدعية لطلاب الثانوية العامة 2024 كما يلي:-

اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين"، و"اللهم إني اسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا ونصيرًا.

يارب ألهمني الصواب في الإجابة، وبلغني أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن خلفي نورا، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا.

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب يا أرحم الراحمين، يارب افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يا رب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا"، و"اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم والهمهم الإجابة"، و"ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

دعاء في حال تعسر الامتحان

-لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، يارب لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب.

قراءة آية الكرسي فضل كبير

لقراءة آية الكرسي فضل كبير كما هو معلوم في الأثر الإسلامي، ففيها راحة للقلب وتعمل على هدوء النفس وعلاج الأمراض الجسدية والنفسية، ويرجع ذلك لأنها جمعت الكثير من أسماء الله الحسنى منها الاسم الأعظم الذي لا يُردّ أبدأ الدعاء به لذلك ينصح دائما بقراءتها قبل أي امتحان.

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