السبت 29 يونيو 2024
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تعليم مطروح: لا شكاوى من امتحانى الفيزياء والتاريخ

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمطروح

ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية، وذلك لمتابعة مسار امتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي ومادة التاريخ لطلاب القسم الأدبي، بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو ورئيس اللجنة الثلاثية وممثلي مديرية أمن مطروح والمستشار العسكري وأعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات.

وأوضح شحاتة أنه اطمأن من رؤساء اللجان الأربعة عشرة على انتظام أعمال امتحاني الفيزياء والتاريخ وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة، مؤكدا أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتابع مسار الامتحانات للاطمئنان على توافر المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

وأكد وكيل تعليم مطروح أنه يتابع مسار العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالتواصل المباشر منذ الصباح الباكر قبل بداية الامتحان وحتى نهايته، مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل كل العقبات في حينها، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام، مشيراً إلى أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحانات اليوم.

وكيل تعليم مطروح امتحانات الشهادة الثانوية العامة مطروح امتحان مادتي التاريخ والفيزياء غرفة العمليات

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