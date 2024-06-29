الداخلية تكشف حقيقة استعراض شخص القوة وترويع المواطنين بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالقليوبية.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخر باستعراض القوة وترويع المواطنين في الشارع العام والتهجم عليه فى مكان عمله بسلاح أبيض بالقليوبية.

وبإجراء التحريات والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شريك بمعرض دراجات نارية "مصاب بجرح قطعي بالرأس" - طالب "الظاهر بمقطع الفيديو - مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، بسبب قيام الطالب بشراء قطعة غيار دراجة نارية من المعرض المُشار إليه ورغب في إعادتها ورفض الأول، فقام الطالب بالتعدي عليه بسلاح أبيض.. مما أدى لحدوث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وأضاف الطالب بالتخلص من السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.