السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سائح إيطالي وإصابة زوجته في انقلاب سيارة على طريق "سفاجا- قنا"

انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية

شهد طريق “سفاجا - قنا” جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، مصرع سائح إيطالي وإصابة زوجته في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع سائح ايطالى الجنسية وإصابة زوجته وسائق السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن السيارة كانت تقل السائحين في طريقها لمدينة الأقصر للقيام برحلة سياحية وزيارة الأماكن الأثرية، حيث أسفر الحادث الذي وقع عن مصرع ديفيد دايجو 65 سنة سائح إيطالي الجنسية وإصابة كلا من سيراتو تميانا 56 عاما  إيطالية، بكسور متفرقة، وأحمد محمد إبراهيم سائق مصري بإصابات متفرقة بالجسم.

طريق “سفاجا - قنا” البحر الاحمر مصرع سائح ايطالى مدير أمن البحر الأحمر حادث انقلاب سيارة الإسعاف

مواد متعلقة

خريطة قوافل "حياة كريمة" الطبية بقرى البحر الأحمر خلال شهر يوليو

أماكن لا بد من زيارتها فى الغردقة.. تعرف عليها

يحمل 24 فرنسيًا بمرسى علم.. خسائر جسيمة بالشعاب المرجانية مكان شحوط مركب سياحى

مرسى علم تستقبل 5 آلاف سائح اليوم الخميس

خروجة ليلية في شرم الشيخ.. إليك خريطة الانبساط في مدينة الجمال

بعد إنقاذ 24 سائح.."محميات البحر الأحمر" تشكل لجنة لبحث واقعة شحوط مركب سفاري

ارتفاع إشغالات فنادق الغردقة ومرسى علم.. وانتعاش الرحلات البحرية لمواجهة الطقس

على متن 24 طائرة.. مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح أوروبى اليوم

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

انتهاء التشكيل الوزارى والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟