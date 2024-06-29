مصرع سائح إيطالي وإصابة زوجته في انقلاب سيارة على طريق "سفاجا- قنا"

شهد طريق “سفاجا - قنا” جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، مصرع سائح إيطالي وإصابة زوجته في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع سائح ايطالى الجنسية وإصابة زوجته وسائق السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن السيارة كانت تقل السائحين في طريقها لمدينة الأقصر للقيام برحلة سياحية وزيارة الأماكن الأثرية، حيث أسفر الحادث الذي وقع عن مصرع ديفيد دايجو 65 سنة سائح إيطالي الجنسية وإصابة كلا من سيراتو تميانا 56 عاما إيطالية، بكسور متفرقة، وأحمد محمد إبراهيم سائق مصري بإصابات متفرقة بالجسم.