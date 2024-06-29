"مناخ الزراعة": انكسار الحرارة 5 درجات على الوجه البحري والقاهرة

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن انكسار الموجة الأشد في الحرارة بسبب تدهور المرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية المندفعة من ناحية أوروبا، مشيرًا إلى أن الانكسار بدأ من ليل الجمعة من شمال الجمهورية "الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية".

أضاف فهيم أنه سوف يستمر توغل الكتلة الهوائية الباردة اليوم السبت لتكسر حرارة الأجواء بحوالي 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى المنيا، ويوم الأحد تتوغل الكتلة الباردة لتكسر حرارة مصر الوسطى وشمال الصعيد وحتى سوهاج وقنا، والإثنين والثلاثاء تهدأ حرارة مناطق جنوب الصعيد.

انكسار الحرارة 5 درجات على شمال الدلتا والوجه البحرى والقاهرة

أوضح: “نحن في الأسبوع الثالث من بؤونة وهو ما يعني فعليًا أننا دخلنا فى الصيف شديد الحرارة، ما زالت الأجواء شديدة الحرارة لكنها أقل من الموجة الحالية بكثير”.

وحذر فهيم من فترات ما بين الموجات، حيث يكون هناك سرعات عالية من الرياح و"متوقع ارتفاع في حركة الموج في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية من 1.5 – 2 متر وهو خطر نوعًا لمن يرغب فى نزول البحر خلال أيام السبت والأحد والإثنين".

أضاف أن هذه الأيام فرصة للراحة من الصهد والحرارة التي شهدناها الفترة الماضية قبل ارتفاع الحرارة مرة أخرى بداية من الأربعاء والخميس.