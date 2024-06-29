السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية.

وأعرب عن تمنياته بدوام تحقيق الإنجازات والتنمية لما فيه خير لمصر وشعبها الأصيل.

كما هنأ محافظ بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وكذلك الوزراء والمحافظين، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد محافظ بورسعيد أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت حدثًا عظيمًا في تاريخ مصر، حيث انتصرت إرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين ضد قوى الشر في مشهد حضاري يعبر عن تلاحم أبناء الوطن من أجل تحقيق الحرية والتقدم والازدهار والحياة الكريمة. كما أشار إلى رغبة الشعب المصري في تحقيق هذه الأهداف وتفانيه حول القوات المسلحة المصرية لتحقيق هذه المطالب، بهدف بناء مستقبل أفضل لأبناء مصر.

وأعرب المحافظ عن فخره بالإنجازات والانتصارات التي حققتها الدولة المصرية تحت راية وقيادة الرئيس السيسي وانطلاق الجمهورية الجديدة، حيث دفعت مصر لتحقيق التنمية المستدامة على أرضها وأصبحت ذات مكانة رائدة بين دول العالم، مثنيًا على جهود الحكومة المصرية التي تواصل العمل ليلًا ونهارًا لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن، متمنيًا الاستمرار في تحقيق مزيد من التنمية والتقدم للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وأن تنعم مصر دائمًا بالأمن والأمان والاستقرار.

بورسعيد بورفؤاد الغضبان إنجازات الدولة المصرية

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