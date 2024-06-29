أبرزهم أنجيلينا جولي.. مشاهير هزموا سرطان الثدي

واجه العديد من المشاهير التحدي الهائل المتمثل في مرض السرطان وأظهروا قوة ومرونة لا تصدق في معاركهم. من أنجلينا جولي وسونالي بندر إلى يوفراج سينغ، إليكم بعض الوجوه الشهيرة التي حاربت السرطان بشجاعة.

بعد اكتشاف إصابتها بجين سرطاني معقد، خضعت الممثلة والإنسانية أنجلينا جولي لعملية استئصال الثدي، مما ترك لها ندبة كبيرة على صدرها. وبدلًا من إخفاء الأمر والسماح له بالتأثير على حياتها المهنية، اختارت الكتابة عن تجربتها لإلهام الآخرين وزيادة الوعي بالسرطان.

سونالي بندر

في يوليو 2018، كشفت سونالي بندر على تويتر أن سرطانها قد عاد في شكل نقيلي عدواني، مع فرصة للبقاء على قيد الحياة بنسبة 30٪ فقط. وعلى الرغم من ذلك، واجهت العلاج بقوة هائلة وموقف إيجابي أظهر روحها التي لا تتزعزع.

يوفراج سينغ

واجه لاعب الكريكيت يوفراج سينغ شكلًا نادرًا من سرطان الرئة، الورم المنوي المنصفي. وخضع للعلاج في الولايات المتحدة، وخضع لعدة جلسات علاج كيميائي. في مارس 2012، بعد الجولة الأخيرة من العلاج، خرج سينغ من المستشفى، مسجلا انتصارا كبيرا في معركته ضد السرطان.

سانجاي دوت

واجه سانجاي دوت مشكلة صحية في عام 2020 عندما تم تشخيص إصابته بسرطان الرئة. لكن ذلك لم يثنه عن عزمه، وخضع للعلاج في مستشفى في مومباي. وفي العام التالي، أعلن سانجاي أنه انتصر في معركته ضد السرطان وأنه خالٍ من السرطان في عام 2021.

طاهرة كاشياب

في عام 2018، تم تشخيص إصابة طاهرة كاشياب بسرطان الثدي في المرحلة صفر وخضعت لعملية استئصال الثدي. اشتهرت بمرونتها وانفتاحها، وشاركت تجربتها مع الجمهور بشجاعة، وأصبحت داعية للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر.

كيرون خير

تم تشخيص إصابة الممثلة المخضرمة كيرون خير بالورم النقوي المتعدد وسرطان الثدي في عام 2019. وبعد خضوعها لعملية استئصال الثدي، نجحت في التغلب على هذه التحديات الصحية وأصبحت الآن خالية من السرطان.