السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة تنظم مسابقة للسيارات الصغيرة بمقر الجامعة الدولية

جانب من مسابقة السيارات
جانب من مسابقة السيارات الصغيرة بجامعة القاهرة

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، مسابقة السيارات الصغيرة micro car rally GB، والتي أُقيمت بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار حرص الجامعة على اتباع الأساليب الحديثة في طرق التعليم والتدريب وتهيئة الطلاب وتشجيعهم علي ربط المحتوي التعليمي النظري وتطبيقه على أرض الواقع بما يحقق متطلبات سوق العمل المحلية والإقليميو والدولية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على اتباع الأنماط المختلفة للتعليم لتنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة من خلال اقتحام عالم برمجيات النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية قدرات طلابها وتوفير كافة الإمكانيات البحثية والمعملية لهم وإكسابهم المهارات الحديثة التي تدعم البرامج العلمية والتخصصية، وتذلل كافة العقبات أمامهم لرفع مستوي التحصيل العلمي لديهم.

الجامعة تطبق انماطا تعليمية مختلفة لتنافس مثيلاتها بالدول المتقدمة باقتحام عالم برمجيات النظم المدمجة 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تطور من نفسها، ونجحت في الدخول في مصاف جامعات الجيل الخامس من خلال الحرص على سد الفجوة المعرفية من الجامعات الخمسة الأولى على مستوى العالم والذي تحقق من خلال تطوير مناهجها الدراسية وطرق تدريسها حتي أصبحت متقاربة بشكل كبير مع كُبرى الجامعات العالمية، مشيرًا إلى أن تقدم تخصص الحاسبات والذكاء الاصطناعي داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة أدى إلى زيادة نسبة الطلب على خريجي الكلية للعمل بالدول المتقدمة.

txt

27 جامعة مصرية في تصنيف "US.News" الأمريكي (إنفوجراف)

txt

مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا في نتائج سايت سكور

الطلاب صمموا سيارات المسابقة وبرامج التحكم الذكى الخاص بها للمرور بشبكة طرق تحاكى طرق المرور الواقعية

ومن جانبه، أشار الدكتور رضا الخريبى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أن مسابقة السيارات الصغيرة صمم خلالها الطلاب المتسابقون سيارات صغيرة الحجم وقاموا بكتابة برنامج التحكم الذكي الخاص بها للمرور بشبكة من الطرق تم إعدادها لهذا الغرض، وتحاكي طرق المرور الطبيعية، وصُممت علي غرار مسابقة يتم إجراؤها سنويًا في اليابان وعدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلي أن الكلية وبتوجيه من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا بالجانب العملي وأنشأت معامل حديثة ومتطورة لتعزيز قدرة الطلاب علي الربط بين الجانب النظري والعملي.

وقال الدكتور مصطفى شبل المشرف على المسابقة، إن الطلاب المشاركين في المسابقة تم تأهيلهم وتدريبهم على أساسيات التصميم الميكانيكي للسيارة، وطرق البرمجة المختلفة لتوجيه السيارة ذاتيًا في مسار يحاكي طرق المرور والمنحنيات والكباري والعوائق الصناعية من مطبات وغيره، مشيرًا إلى أن المسابقة اعتمدت علي تمييز الفائزين وتقييم أدائهم وفق التوقيت الزمني لاستكمال السيارة لدورة كاملة وهو ما شجع الطلاب علي تطوير سياراتهم على مستوى التصميم الميكانيكي، واعتماد خوارزميات جديدة في البرمجة.

الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدولية برمجيات النظم المدمجة الإمكانيات البحثية

مواد متعلقة

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحانات

فتح باب التقدم عبر منصة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين

عاشور يشارك (عن بُعد) في المنتدى النووي الدولي الثاني للشباب "أوبنينسك الجديد 24 "

27 جامعة مصرية في تصنيف "US.News" الأمريكي (إنفوجراف)

تعرف على تفاصيل برنامج "هندسة النظم الذكية" بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية

مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا في نتائج سايت سكور

27 جامعة مصرية فى تصنيف US.News الأمريكى

جامعة الجلالة تنظم الدورة الأولى لمنتدى "الاستثمار وريادة الأعمال فى منطقة البحر الأحمر"

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

تحذير عاجل من "الأرصاد" للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟